UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Канада виділить для української армії майже 1 млрд доларів

Фото: Джастін Трюдо та Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Канада виділить Україні 1,3 млрд канадських доларів (понад 947 тисяч доларів США) на військову допомогу. Ці кошти будуть нараховані до 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економічний звіт, оприлюдненого на сайті уряду Канади 21 листопада.

Зазначається, що кошти будуть виділені Україні протягом трьох років. Так, у період з 2023 до 2024 року Україна отримає від Канади 816 тисяч канадських доларів.

Також у 2024-2025 роках українська армія отримає допомогу на 318 тисяч канадських доларів, а у період з 2025 до 2026 року - 197 тисяч канадських доларів.

З 2026 року військова допомога Україні у звіті позначається нульовою.

Допомога Канади

Попри те, що Канада розташована далеко від України, американська країна разом з США підтримала українців у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія.

Канада надала військову, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку, підтримала санкції проти Росії. Також у травні 2022 року після звільнення півночі України прем'єр Канади Джастін Трюдо приїхав до Києва.

У вересні 2023 року український президент Володимир Зеленський вперше від початку війни відвідав Канаду. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаДжастін ТрюдоВійськова допомога