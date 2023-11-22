Канада виділить для української армії майже 1 млрд доларів

Зазначається, що кошти будуть виділені Україні протягом трьох років. Так, у період з 2023 до 2024 року Україна отримає від Канади 816 тисяч канадських доларів.

Також у 2024-2025 роках українська армія отримає допомогу на 318 тисяч канадських доларів, а у період з 2025 до 2026 року - 197 тисяч канадських доларів.

З 2026 року військова допомога Україні у звіті позначається нульовою.

Допомога Канади

Попри те, що Канада розташована далеко від України, американська країна разом з США підтримала українців у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія.

Канада надала військову, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку, підтримала санкції проти Росії. Також у травні 2022 року після звільнення півночі України прем'єр Канади Джастін Трюдо приїхав до Києва.

У вересні 2023 року український президент Володимир Зеленський вперше від початку війни відвідав Канаду.