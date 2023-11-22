Канада выделит для украинской армии почти 1 млрд долларов

Средства будут выделены Украине в течение трех лет. Так, в период с 2023 по 2024 год Украина получит от Канады 816 тысяч канадских долларов.

Также в 2024-2025 годах украинская армия получит помощь на 318 тысяч канадских долларов, а в период с 2025 по 2026 год - 197 тысяч канадских долларов.

С 2026 года военная помощь Украине в отчете обозначается нулевой.

Помощь Канады

Несмотря на то, что Канада находится далеко от Украины, американская страна вместе с США поддержала украинцев в захватнической войне, которую развязала Россия.

Канада предоставила военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку, поддержала санкции против России. Также в мае 2022 года после освобождения севера Украины премьер Канады Джастин Трюдо приехал в Киев.

В сентябре 2023 года украинский президент Владимир Зеленский впервые с начала войны посетил Канаду.