Канада виділила новий пакет допомоги Україні у розмірі 32 млн доларів

Канада оголосила у п'ятницю про надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки на 32 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Канади Мелані Жолі.
"Канада твердо віддана справі підтримки безпеки та стійкості України, а також притягненню Росії до відповідальності за її злочини та злочини", - йдеться у повідомленні.
Пакет допомоги містить наступне:
"Канада рада повідомити, що вона приєдналася до Консультативної групи з розслідування злочинів для України (ACA) разом зі Сполученими Штатами, Великобританією та Європейським союзом. ACA безпосередньо підтримуватиме зусилля підрозділів з розслідування воєнних злочинів Офісом генеральної прокуратури України щодо документування, збереження та аналізу доказів воєнних злочинів та інших злочинів, скоєних в Україні, для притягнення винних до відповідальності", - додала Мелоні.
Нагадаємо, що раніше Канада виділила понад 21 млн канадських доларів (понад 16 млн доларів США) на реалізацію шести проєктів в Україні.
Україна запропонувала Канаді приєднатися до авіаційної коаліції, яку хочуть створити за аналогом танкової.
У Канаді уряду рекомендували застосовувати юридичні механізми, що дають змогу конфісковувати кошти РФ, які потрапили під санкції.
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