Канада передасть Україні понад 16 млн доларів США: на що підуть кошти

Канада виділяє понад 21 млн канадських доларів (понад 16 млн доларів США) на реалізацію шести проєктів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Канади.

Зокрема, компанія Tetra Tech отримає більшу частину коштів - 7,5 млн доларів, які будуть використані на навчання та забезпечення обладнанням українських саперів, а також підвищення поінформованості населення про мінну небезпеку.

Офіс спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства під час конфлікту отримає близько 5 млн доларів, які будуть використані на підтримку жертв сексуального насильства та допомогу правоохоронним органам у документуванні цих злочинів.

Організація Alinea International, яка залучена до реформування Нацполіції у воєнному контексті, отримає 4,8 млн доларів.

Також 3 млн доларів буде перераховано Німецькому фонду Маршалла США, щоб підтримати українські медіа та громадянське суспільство на звільнених територіях.

Решту коштів розподілять між програмою підтримки України ОБСЄ та організацією Жіночі ініціативи за гендерну справедливість.