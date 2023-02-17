ua ru
Пт, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Канада передасть Україні понад 16 млн доларів США: на що підуть кошти

Новость на русском →
Канада, П'ятниця 17 лютого 2023 00:19
Канада передасть Україні понад 16 млн доларів США: на що підуть кошти Фото: Канада передасть Україні ще 16 млн доларів (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Антон Малиновський

Канада виділяє понад 21 млн канадських доларів (понад 16 млн доларів США) на реалізацію шести проєктів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Канади.

Зокрема, компанія Tetra Tech отримає більшу частину коштів - 7,5 млн доларів, які будуть використані на навчання та забезпечення обладнанням українських саперів, а також підвищення поінформованості населення про мінну небезпеку.

Офіс спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства під час конфлікту отримає близько 5 млн доларів, які будуть використані на підтримку жертв сексуального насильства та допомогу правоохоронним органам у документуванні цих злочинів.

Організація Alinea International, яка залучена до реформування Нацполіції у воєнному контексті, отримає 4,8 млн доларів.

Також 3 млн доларів буде перераховано Німецькому фонду Маршалла США, щоб підтримати українські медіа та громадянське суспільство на звільнених територіях.

Решту коштів розподілять між програмою підтримки України ОБСЄ та організацією Жіночі ініціативи за гендерну справедливість.

Нагадаємо, що Україна запропонувала Канаді приєднатися до авіаційної коаліції, яку хочуть створюють за аналогом танкової.

Також у Канаді уряду рекомендували застосовувати юридичні механізми, що дають змогу конфісковувати кошти РФ, які потрапили під санкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада
NEWS
Атаки вже відбуваються. Зеленський підтвердив, що новий наступ Росії розпочався
Атаки вже відбуваються. Зеленський підтвердив, що новий наступ Росії розпочався
DAILY
Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману