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У парламенті Канади просять уряд активніше конфісковувати російські активи

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Четвер 16 лютого 2023 01:45
У парламенті Канади просять уряд активніше конфісковувати російські активи Фото: У парламенті Канади просять уряд активніше конфісковувати російські активи (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

У Канаді уряду рекомендували застосовувати юридичні механізми, що дають змогу конфісковувати кошти РФ, які потрапили під санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт, підготований Постійним комітетом із закордонних справ і міжнародного розвитку парламенту Канади.

Як вказується у документі, це допоможе якомога швидше передати активи на підтримку процесу відбудови України.

Депутати також застерегли від надання повторного винятку із санкцій, що минулого року дозволив відремонтувати турбіни російського газопроводу "Північний потік".

"Радимо уряду Канади не надавати виняток з-під дії санкцій компанії Siemens для турбін трубопроводу “Північний потік", - додали у звіті.

Нагадаємо, до парламенту Канади внесли петицію з вимогою офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму.

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