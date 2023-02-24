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Канада выделила новый пакет помощи Украине в размере 32 млн долларов

Фото: глава МИД Канады Мелани Жоли (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада объявила в пятницу о предоставлении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на 32 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Канады Мелани Жоли.

"Канада твердо привержена делу поддержки безопасности и устойчивости Украины, а также привлечению России к ответственности за ее преступления и преступления", - говорится в сообщении.

Пакет помощи содержит следующее:

  • 7,5 млн долларов на разминирование;
  • более 13 миллионов долларов на усилия по обеспечению подотчетности, в том числе на борьбу с сексуальным насилием в условиях войны;
  • более 12 миллионов долларов в противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

"Канада рада сообщить, что она присоединилась к Консультативной группе по расследованию преступлений для Украины (ACA) вместе с Соединенными Штатами, Великобританией и Европейским союзом. ACA будет непосредственно поддерживать усилия подразделений по расследованию военных преступлений Офисом генеральной прокуратуры Украины по документированию, сохранению и анализу доказательств и других преступлений, совершенных в Украине, для привлечения виновных к ответственности", - добавила Мелони.

Напомним, что ранее Канада выделила более 21 млн. канадских долларов (более 16 млн. долларов США) на реализацию шести проектов в Украине.

Украина предложила Канаде присоединиться к авиационной коалиции, которую хотят создать по аналогу танковой.

В Канаде правительству рекомендовали применять юридические механизмы, позволяющие конфисковывать средства попавших под санкции средства РФ.

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