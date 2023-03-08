Канада веде перемовини про постачання Україні сотень сучасних дронів, - ЗМІ

Канадський уряд наразі обговорює передачу Україні сотень сучасних розвідувальних безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на National Post.
"Оттава веде перемовини про постачання Україні сотень високотехнологічних вироблених у Канаді дронів, які українці назвали “єдиним продуктом на ринку, що вдовольняє усі наші операційні потреби", - пишуть ЗМІ.
У матеріали вказується, що віцепрем'єр України Юлія Свириденко влітку надіслала листа міністрам оборони та фінансів Канади із запитом на надання 300 дронів Teledyne Flir R70 Skyranger, які виготовляються у провінції Онтаріо.
Як зазначає National Post, якщо Канада погодиться передати БПЛА та забезпечити навчання українських військових, то це їй обійдеться приблизно у 115 мільйонів доларів США.
"Запит на передачу дронів до недавнього часу не був пріоритетом, однак джерела стверджують, що до укладення угоди тепер залучено Канадську комерційну корпорацію - державний концерн, який допомагає іноземним урядам закуповувати канадські товари", - додає видання.
Нагадаємо, Канада виділяє Україні 3 млн канадських доларів на розмінування території країни.
Крім того, Трюдо раніше заявляв, що Оттава готова розширити свою льотну тренувальну програму, щоб включити до неї українських військових пілотів.
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