Канада ведет переговоры о поставках Украине сотен современных дронов, - СМИ

"Оттава ведет переговоры о поставках Украине сотен высокотехнологичных производимых в Канаде дронов, которые украинцы назвали "единственным продуктом на рынке, удовлетворяющим все наши операционные потребности", - пишут СМИ.

В материалы указывается, что вице-премьер Украины Юлия Свириденко летом направила письмо министрам обороны и финансов Канады с запросом на предоставление 300 дронов Teledyne Flir R70 Skyranger, производимых в провинции Онтарио.

Как отмечает National Post, если Канада согласится передать БПЛА и обеспечить обучение украинских военных, это ей обойдется примерно в 115 миллионов долларов США.

"Запрос на передачу дронов до недавнего времени не был приоритетом, однако источники утверждают, что к заключению соглашения теперь привлечена Канадская коммерческая корпорация - государственный концерн, помогающий иностранным правительствам закупать канадские товары", - добавляет издание.