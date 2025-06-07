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Канада – Україна: Ребров назвав заявку на матч та пояснив свій кадровий вибір

Фото: Сергій Ребров (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

7 червня збірна України стартує на міжнародному товариському турнірі Canadian Shield. Тренерський штаб оголосив заявку "синьо-жовтих" на поєдинок з Канадою. А наставник Сергій Ребров прокоментував відсутність деяких ключових виконавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Офіційна заявка

Взяти участь у сьогоднішньому матчі отримали шанс 24 футболісти, що перебувають в складі "синьо-жовтих" за океаном. Сергій Ребров усіх їх вніс до офіційної заявки на гру.

Заявка збірної України (за номерами)

  • 1. Андрій Лунін
  • 2. Олександр Мартинюк
  • 3. Богдан Михайліченко
  • 4. Максим Таловєров
  • 5. Валерій Бондар
  • 6. Іван Калюжний
  • 7. Олексій Гуцуляк
  • 8. Георгій Судаков
  • 9. Роман Яремчук
  • 10. Микола Шапаренко
  • 11. Владислав Кабаєв
  • 12. Анатолій Трубін
  • 13. Ілля Забарний
  • 14. Євген Чеберко
  • 15. Віктор Циганков
  • 16. Артем Бондаренко
  • 17. Олександр Зінченко
  • 18. Олександр Тимчик
  • 19. Олександр Піхальонок
  • 20. Олександр Зубков
  • 21. Микола Михайленко
  • 22. Микола Матвієнко
  • 23. Дмитро Різник
  • 25. Єгор Назарина

Про Довбика, Ярмоленка та інших відсутніх

Також перед матчем Ребров провів прес-конференцію для вітчизняних та зарубіжних ЗМІ, де прокоментував кадрову ситуацію в команді, розповів про підготовку до відбору на ЧС-2026 та відповів на питання щодо футболістів, які не потрапили до заявки.

Зокрема наставник збірної підтвердив, що розраховував на нападника турецького "Трабзонспора" Данила Сікана. Однак той не зміг вирушити з командою через проблеми з документами.

"Ми розраховували на Данила Сікана, але, на жаль, останньої миті в нього виникли проблеми з паспортом. Посольство не встигло зробити документи. Він хотів їхати. Через брак часу в нас не було можливості знайти альтернативу", - зазначив тренер.

Також наставник пояснив, чому не викликав деяких гравців, зокрема Артема Довбика та Віталія Миколенка.

"Це були не відмови. У гравців є пошкодження, їм потрібен час на відновлення. Вони провели важкий сезон. Я поважаю їхнє бажання підлікуватися", - пояснив Ребров.

Окремо Ребров згадав про Андрія Ярмоленка, який також не поїхав на турнір.

"Це товариський турнір. Якби це була офіційна гра – Ярмоленко точно був би в заявці. Я дав йому, як і Віталію Буяльському, відпочити. Вони заслужили", - підкреслив тренер.

Тактика та експерименти

Зважаючи на те, що в команді лише один чистий нападник – Роман Яремчук, Ребров натякнув на можливі експерименти зі складом.

"У нас є виконавці, які мають досвід гри в атаці. Це не проблема. Ми повинні використати турнір як підготовку до матчів кваліфікації ЧС-2026", - наголосив він.

Також тренер запевнив, що всі гравці отримають ігрову практику.

"Ніхто не зіграє всі 180 хвилин. Усі отримають по 90 хвилин. Я бачу в хлопців хороший настрій. Вони хочуть показати себе", - зазначив наставник.

Про відбір на ЧС-2026

Україна потрапила до відбірної групи з чотирьох команд, де всі матчі буде зіграно восени. Ребров вважає це навіть перевагою.

"Гравці будуть у тонусі. Зараз у багатьох втома та травми. До того ж, логістика в Україні складна. Саме тому вважаю, що розпочинати пізніше буде краще", - сказав він.

Чому не викликали Твердохліба і Чачуа

На запитання щодо гравців УПЛ, які не отримали виклик, як-от Єгор Твердохліб з "Кривбаса" чи Амбросій Чачуа з "Карпат", Ребров наголосив на важливості стабільності.

"У мене немає симпатій чи антипатій. Потрібно показувати стабільну гру. Це ключ до виклику в збірну", - зазначив тренер.

Він також підкреслив, що цього разу не залучав гравців молодіжної збірної, яка готується до фінального турніру Євро-2026.

"Молодіжка повинна їхати основним складом. Ми слідкуємо за футболістами цієї команди. Багато хто з них буде готовий наступного сезону грати за першу команду", - додав Ребров.

Матч Канада – Україна: коли та де дивитися

Поєдинок між національними збірними України та Канади відбудеться 7 червня на стадіоні BMO Field у Торонто. Початок – о 22:30 за київським часом.

Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO, а також безкоштовно – на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.

Раніше молодіжна збірна України оприлюднила офіційну заявку на фінал Євро-2025.

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