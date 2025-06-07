Канада - Украина: Ребров назвал заявку на матч и объяснил свой кадровый выбор

Официальная заявка

Принять участие в сегодняшнем матче получили шанс 24 футболиста, находящихся в составе "сине-желтых" за океаном. Сергей Ребров всех их внес в официальную заявку на игру.

Заявка сборной Украины (по номерам)

1. Андрей Лунин

2. Александр Мартынюк

3. Богдан Михайличенко

4. Максим Таловеров

5. Валерий Бондарь

6. Иван Калюжный

7. Алексей Гуцуляк

8. Георгий Судаков

9. Роман Яремчук

10. Николай Шапаренко

11. Владислав Кабаев

12. Анатолий Трубин

13. Илья Забарный

14. Евгений Чеберко

15. Виктор Цыганков

16. Артем Бондаренко

17. Александр Зинченко

18. Александр Тимчик

19. Александр Пихаленок

20. Александр Зубков

21. Николай Михайленко

22. Николай Матвиенко

23. Дмитрий Ризнык

25. Егор Назарина

О Довбике, Ярмоленко и других отсутствующих

Также перед матчем Ребров провел пресс-конференцию для отечественных и зарубежных СМИ, где прокомментировал кадровую ситуацию в команде, рассказал о подготовке к отбору на ЧМ-2026 и ответил на вопросы о футболистах, которые не попали в заявку.

В частности наставник сборной подтвердил, что рассчитывал на нападающего турецкого "Трабзонспора" Даниила Сикана. Однако тот не смог отправиться с командой из-за проблем с документами.

"Мы рассчитывали на Даниила Сикана, но, к сожалению, в последний момент у него возникли проблемы с паспортом. Посольство не успело сделать документы. Он хотел ехать. Из-за нехватки времени у нас не было возможности найти альтернативу", - отметил тренер.

Также наставник объяснил, почему не вызвал некоторых игроков, в частности Артема Довбика и Виталия Миколенко.

"Это были не отказы. У игроков есть повреждения, им нужно время на восстановление. Они провели тяжелый сезон. Я уважаю их желание подлечиться", - пояснил Ребров.

Отдельно Ребров вспомнил об Андрее Ярмоленко, который также не поехал на турнир.

"Это товарищеский турнир. Если бы это была официальная игра - Ярмоленко точно был бы в заявке. Я дал ему, как и Виталию Буяльскому, отдохнуть. Они заслужили", - подчеркнул тренер.

Тактика и эксперименты

Учитывая то, что в команде лишь один чистый нападающий - Роман Яремчук, Ребров намекнул на возможные эксперименты с составом.

"У нас есть исполнители, которые имеют опыт игры в атаке. Это не проблема. Мы должны использовать турнир как подготовку к матчам квалификации ЧМ-2026", - подчеркнул он.

Также тренер заверил, что все игроки получат игровую практику.

"Никто не сыграет все 180 минут. Все получат по 90 минут. Я вижу у ребят хорошее настроение. Они хотят показать себя", - отметил наставник.

Об отборе на ЧМ-2026

Украина попала в отборочную группу из четырех команд, где все матчи будут сыграны осенью. Ребров считает это преимуществом.

"Игроки будут в тонусе. Сейчас у многих усталость и травмы. К тому же, логистика в Украине сложная. Именно поэтому считаю, что начинать позже будет лучше", - сказал он.

Почему не вызвали Твердохлеба и Чачуа

Также тренер ответил на вопрос об игроках УПЛ, которые не получили вызов, например Егор Твердохлеб из "Кривбасса" или Амбросий Чачуа из "Карпат".

"У меня нет симпатий или антипатий. Нужно показывать стабильную игру. Это ключ к вызову в сборную", - отметил тренер.

Он также подчеркнул, что на этот раз не привлекал игроков молодежной сборной, которая готовится к финальному турниру Евро-2026.

"Молодежка должна ехать основным составом. Мы следим за футболистами этой команды. Многие из них будут готовы в следующем сезоне играть за первую команду", - добавил Ребров.

Матч Канада - Украина: когда и где смотреть

Поединок между национальными сборными Украины и Канады состоится 7 июня на стадионе BMO Field в Торонто. Начало - в 22:30 по киевскому времени.

Трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно - на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.