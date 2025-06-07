Канада – Україна. Матч за незвичними правилами: де і коли дивитися безкоштовно

Сьогодні, 7 червня збірна України матчем з Канадою розпочне виступи на міжнародному товариському турнірі Canadian Shield.
Деталі поєдинку та де його можна переглянути безкоштовно – підкаже РБК-Україна.
Гра пройде на арені на BMO Field у Торонто. Початок – о 22:30 за київським часом.
Сергій Ребров вніс до заявки на гру імена всіх 24-х гравців, що перебувають у складі "синьо-жовтих". На прес-конференції перед матчем він пообіцяв дати шанс на турнірі кожному гравцеві та натякнув на експерименти зі складом та тактикою.
Склад команди не зовсім оптимальний. Відсутня головна зірка збірної – захисник мюнхенської "Баварії" Альфонсо Девіс, який травмований. Також немає в складі оборонця шотландського "Селтіка" Алістера Джонстона та його колеги за амплуа Моїза Бомбіто з французької "Ніцци".
Втім, присутні в обоймі такі відомі, зокрема в Європі, виконавці, як Джонатан Девід ("Лілль"), Кайл Ларін ("Мальорка"), Стівен Еуштакіу ("Порту"), Ісмаєль Коне ("Ренн") та інші.
Американський тренер Джессі Марш має в складі достатньо досвідчених виконавців, з яких за рік (очолив збірну Канади 13 травня минулого року) встиг сколотити доволі міцний колектив. А враховуючи ще й фактор рідних стін, можна сміливо прогнозувати, що підопічним Сергія Реброва легко не буде.
Фаворитом майбутнього поєдинку на арені, яка прийматиме матчі ЧС-2026, букмекери вважають господарів поля.
Ставки на перемогу Канади в основний час приймаються в діапазоні – 2,15-2,24, на нічию – 3,49-3,80, на виграш підопічних Сергія Реброва – 2,82-3,01.
У турнірі Canadian Shield візьмуть участь чотири збірні, найбільший рейтинг з яких має команда України.
Склад учасників:
Загалом буде проведено чотири поєдинки Кожна команда зіграє лише з двома суперниками. Усі матчі пройдуть на арені BMO Field у Торонто.
Повний розклад матчів турніру (за київським часом)
Субота, 7 червня
Вівторок, 10 червня
Турнірна система передбачає нарахування 3-х очок за перемогу в основний час та 2-х – у серії післяматчевих пенальті. Відповідно, за поразку по пенальті команда отримає 1 бал, а в основний час – 0.
У кожному матчі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час, одразу пробиватимуться пенальті. Чемпіоном стане команда, яка набере найбільше очок за підсумками всіх матчів.
Поєдинки за участю "синьо-жовтих" транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Трансляції будуть доступні за передплатами "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.
Крім того, матч буде доступний до перегляду безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах.
7 червня мовлення розпочнеться з передматчевої студії – о 21:30. До ведучих Олександри Кучеренко та Володимира Кобелькова приєднаються екс-гравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.
Коментуватимуть матч – Вадим Скічко та Віталій Кравченко.
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