Канада - Україна: коли і де дивитися матч збірних, прогноз на гру
У суботу, 7 червня, національна збірна України проведе перший матч у рамках міжнародного товариського турніру Canadian Shield 2025. Суперником команди Реброва стане збірна Канади.
РБК-Україна розповідає, де саме дивитися матч онлайн, а також які прогнози на гру дають експерти та букмекери.
Де відбудеться матч
Матч пройде на стадіоні "BMO Field" у Торонто, одному з найбільших міст Канади. Це домашня арена футбольного клубу "Торонто" та збірної Канади. Стадіон вміщує понад 30 тисяч глядачів.
Початок гри о 22:30 за київським часом.
Де дивитися матч Канада - Україна
Пряму трансляцію зустрічі покаже платформа MEGOGO.
Показ матчів забезпечать одразу кілька передплат OTT-платформи: "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".
Також безплатна трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Спорт" у кабельних мережах і T2.
Формат турніру
У турнірі Canadian Shield 2025 беруть участь чотири національні збірні:
- Канада
- Україна
- Нова Зеландія
- Кот-д'Івуар
Українці зіграють другий матч 11 червня - проти Нової Зеландії.
Турнір має товариський характер, однак для тренерського штабу Реброва це шанс переглянути склад перед ключовими офіційними зустрічами - відбірковими матчами до ЧС-2026, які стартують восени.
Прогноз на матч
Букмекери обережно віддають перевагу збірній України попри те, що тренерський штаб може дати змогу проявити себе недосвідченим футболістам.
Водночас Канада є незручною командою, збірна грає в атлетичний, вертикальний футбол. Також може зіграти роль тривалий переліт, адаптація до іншого часового поясу та нові погодні умови.
Цей матч, як і весь турнір, точно не буде легкою прогулянкою для підопічних Реброва.
Котирування на результат зустрічі виглядають в середньому так:
- перемога Канади - 3.30
- нічия - 3.40
- перемога України - 2.10
Прогноз на матч Канада - Україна 7 червня від РБК-Україна
Україна буде домінувати у володінні м’ячем. Високий пресинг від Канади може призводити до помилок в обороні нашої збірної.
Однак найімовірніше виглядає перемога України з мінімальною перевагою (рахунок 2:1 або 1:0).
Варто очікувати на гол у другому таймі, зважаючи на звичку команди Реброва додавати після перерви.
Раніше ми писали про те, хто з української збірної готується до матчу у Торонто.
А також повідомляли про те, що УПЛ назвала найкращого гравця і тренера у травні.