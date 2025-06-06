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Канада - Україна: коли і де дивитися матч збірних, прогноз на гру

П'ятниця 06 червня 2025 15:00
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Канада - Україна: коли і де дивитися матч збірних, прогноз на гру Канада і Україна зіграють на турнірі Canadian Shield (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У суботу, 7 червня, національна збірна України проведе перший матч у рамках міжнародного товариського турніру Canadian Shield 2025. Суперником команди Реброва стане збірна Канади.

РБК-Україна розповідає, де саме дивитися матч онлайн, а також які прогнози на гру дають експерти та букмекери.

Де відбудеться матч

Матч пройде на стадіоні "BMO Field" у Торонто, одному з найбільших міст Канади. Це домашня арена футбольного клубу "Торонто" та збірної Канади. Стадіон вміщує понад 30 тисяч глядачів.

Початок гри о 22:30 за київським часом.

Де дивитися матч Канада - Україна

Пряму трансляцію зустрічі покаже платформа MEGOGO.

Показ матчів забезпечать одразу кілька передплат OTT-платформи: "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Також безплатна трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Спорт" у кабельних мережах і T2.

Формат турніру

У турнірі Canadian Shield 2025 беруть участь чотири національні збірні:

  • Канада
  • Україна
  • Нова Зеландія
  • Кот-д'Івуар

Українці зіграють другий матч 11 червня - проти Нової Зеландії.

Турнір має товариський характер, однак для тренерського штабу Реброва це шанс переглянути склад перед ключовими офіційними зустрічами - відбірковими матчами до ЧС-2026, які стартують восени.

Прогноз на матч

Букмекери обережно віддають перевагу збірній України попри те, що тренерський штаб може дати змогу проявити себе недосвідченим футболістам.

Водночас Канада є незручною командою, збірна грає в атлетичний, вертикальний футбол. Також може зіграти роль тривалий переліт, адаптація до іншого часового поясу та нові погодні умови.

Цей матч, як і весь турнір, точно не буде легкою прогулянкою для підопічних Реброва.

Котирування на результат зустрічі виглядають в середньому так:

  • перемога Канади - 3.30
  • нічия - 3.40
  • перемога України - 2.10

Прогноз на матч Канада - Україна 7 червня від РБК-Україна

Україна буде домінувати у володінні м’ячем. Високий пресинг від Канади може призводити до помилок в обороні нашої збірної.

Однак найімовірніше виглядає перемога України з мінімальною перевагою (рахунок 2:1 або 1:0).

Варто очікувати на гол у другому таймі, зважаючи на звичку команди Реброва додавати після перерви.

Раніше ми писали про те, хто з української збірної готується до матчу у Торонто.

А також повідомляли про те, що УПЛ назвала найкращого гравця і тренера у травні.

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