Канада - Украина: когда и где смотреть матч сборных, прогноз на игру

В субботу, 7 июня, национальная сборная Украины проведет первый матч в рамках международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025. Соперником команды Реброва станет сборная Канады.

РБК-Украина рассказывает, где именно смотреть матч онлайн, а также какие прогнозы на игру дают эксперты и букмекеры.

Где состоится матч

Матч пройдет на стадионе "BMO Field" в Торонто, одном из крупнейших городов Канады. Это домашняя арена футбольного клуба "Торонто" и сборной Канады. Стадион вмещает более 30 тысяч зрителей.

Начало игры в 22:30 по киевскому времени.

Где смотреть матч Канада - Украина

Прямую трансляцию встречи покажет платформа MEGOGO.

Показ матчей обеспечат сразу несколько подписок OTT-платформы: "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Также бесплатная трансляция будет доступна на канале "MEGOGO Спорт" в кабельных сетях и T2.

Формат турнира

В турнире Canadian Shield 2025 участвуют четыре национальные сборные:

Канада

Украина

Новая Зеландия

Кот-д'Ивуар

Украинцы сыграют второй матч 11 июня - против Новой Зеландии.

Турнир носит товарищеский характер, однако для тренерского штаба Реброва это шанс пересмотреть состав перед ключевыми официальными встречами - отборочными матчами к ЧМ-2026, которые стартуют осенью.

Прогноз на матч

Букмекеры осторожно отдают предпочтение сборной Украины, несмотря на то, что тренерский штаб может дать возможность проявить себя неопытным футболистам.

В то же время Канада является неудобной командой, сборная играет в атлетичный, вертикальный футбол. Также может сыграть роль длительный перелет, адаптация к другому часовому поясу и новые погодные условия.

Этот матч, как и весь турнир, точно не будет легкой прогулкой для подопечных Реброва.

Котировки на исход встречи выглядят в среднем так:

победа Канады - 3.30

ничья - 3.40

победа Украины - 2.10

Прогноз на матч Канада - Украина 7 июня от РБК-Украина

Украина будет доминировать во владении мячом. Высокий прессинг от Канады может приводить к ошибкам в обороне нашей сборной.

Однако вероятнее всего выглядит победа Украины с минимальным преимуществом (счет 2:1 или 1:0).

Стоит ожидать гол во втором тайме, учитывая привычку команды Реброва прибавлять после перерыва.