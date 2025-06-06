Канада - Украина: когда и где смотреть матч сборных, прогноз на игру
В субботу, 7 июня, национальная сборная Украины проведет первый матч в рамках международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025. Соперником команды Реброва станет сборная Канады.
РБК-Украина рассказывает, где именно смотреть матч онлайн, а также какие прогнозы на игру дают эксперты и букмекеры.
Где состоится матч
Матч пройдет на стадионе "BMO Field" в Торонто, одном из крупнейших городов Канады. Это домашняя арена футбольного клуба "Торонто" и сборной Канады. Стадион вмещает более 30 тысяч зрителей.
Начало игры в 22:30 по киевскому времени.
Где смотреть матч Канада - Украина
Прямую трансляцию встречи покажет платформа MEGOGO.
Показ матчей обеспечат сразу несколько подписок OTT-платформы: "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".
Также бесплатная трансляция будет доступна на канале "MEGOGO Спорт" в кабельных сетях и T2.
Формат турнира
В турнире Canadian Shield 2025 участвуют четыре национальные сборные:
- Канада
- Украина
- Новая Зеландия
- Кот-д'Ивуар
Украинцы сыграют второй матч 11 июня - против Новой Зеландии.
Турнир носит товарищеский характер, однако для тренерского штаба Реброва это шанс пересмотреть состав перед ключевыми официальными встречами - отборочными матчами к ЧМ-2026, которые стартуют осенью.
Прогноз на матч
Букмекеры осторожно отдают предпочтение сборной Украины, несмотря на то, что тренерский штаб может дать возможность проявить себя неопытным футболистам.
В то же время Канада является неудобной командой, сборная играет в атлетичный, вертикальный футбол. Также может сыграть роль длительный перелет, адаптация к другому часовому поясу и новые погодные условия.
Этот матч, как и весь турнир, точно не будет легкой прогулкой для подопечных Реброва.
Котировки на исход встречи выглядят в среднем так:
- победа Канады - 3.30
- ничья - 3.40
- победа Украины - 2.10
Прогноз на матч Канада - Украина 7 июня от РБК-Украина
Украина будет доминировать во владении мячом. Высокий прессинг от Канады может приводить к ошибкам в обороне нашей сборной.
Однако вероятнее всего выглядит победа Украины с минимальным преимуществом (счет 2:1 или 1:0).
Стоит ожидать гол во втором тайме, учитывая привычку команды Реброва прибавлять после перерыва.
Ранее мы писали о том, кто из украинской сборной готовится к матчу в Торонто.
А также сообщали о том, что УПЛ назвала лучшего игрока и тренера в мае.