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Канада терміново закупить системи ППО та протитанкові комплекси: куди направить

Фото: Канада закупить системи ППО та протитанкові комплекси (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Канада терміново закупить сучасні комплекси ППО та протитанкове озброєння, і передасть його своїм військовим, дислокованим у Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Канади.

“Канада закупить системи ППО, засоби протидії непілотованим літальним апаратам та протитанкові комплекси в рамках невідкладних операційних потреб. Термінова закупівля цього обладнання покращить можливості самозахисту військовослужбовців, які розміщені у Східній Європі в рамках операції REASSURANCE”, - йдеться у повідомленні оборонного відомства Канади.

У Міноборони також зазначили, що сучасні системи дозволять канадським військовим ефективно знищувати основні бойові танки, а засоби протиповітряної оборони мають надати їм можливість вражати штурмовики та БПЛА у радіусі їхньої дії.

Усі контракти на постачання озброєння буде укладено до кінця поточного року. Інформація про те, скільки Канада витратить на ці системи озброєння, міститься в секреті.

Раніше повідомлялося, що канадський уряд обговорює передачу Україні сотень сучасних розвідувальних безпілотних літальних апаратів.

Також нагадаємо, що Канада виділяє Україні 3 млн. канадських доларів на розмінування території країни.

Крім того, Трюдо раніше заявляв, що Оттава готова розширити свою льотну тренувальну програму, щоб включити до неї українських військових пілотів.

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КанадаПВОЛатвія