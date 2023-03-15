Канада срочно закупит системы ПВО и противотанковые комплексы: куда направит

“Канада закупит системы ПВО, средства противодействия непилотируемым летательным аппаратам и противотанковые комплексы в рамках неотложных операционных потребностей. Срочная закупка этого оборудования улучшит возможности самозащиты военнослужащих, размещённых в Восточной Европе в рамках операции REASSURANCE”, - говорится в сообщении оборонного ведомства Канады.

В Минобороны также отметили, что современные системы позволят канадским военным эффективно уничтожать основные боевые танки, а средства противовоздушной обороны должны дать им возможность поражать штурмовики и БПЛА в радиусе их действия.

Все контракты на поставку вооружения будут быть заключены до конца текущего года. Информация о том, сколько Канада потратит на эти системы вооружения, держится в секрете.