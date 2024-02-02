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Канада та Україна сьогодні започаткують коаліцію з повернення українських дітей

Фото: Мелані Жолі, голова Міністерства закордонних справ Канади (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 2 лютого, Україна та Канада започаткують коаліцію з повернення українських дітей. Оттава обговорюватиме це питання з іншими країнами для об'єднання й сприянню їх повернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Впродовж зими ми бачили що трагічний вплив цієї війни на людські долі продовжується, атаки на українські міста не зменшилися. Ще одна реальність війни - це трагічне і незаконне вивезення тисяч українських дітей з України. Їх забрали з власної домівки від своїх родин і позбавили власної мови", - заявила Жолі. 

Як відзначила міністр, питання повернення українських дітей, є справою людяності, у зв'язку з чим сьогодні Україна та Канада започаткують коаліцію для їх повернення. 

"Ми будемо допомагати Україні створювати певну справу юридичну, щоб повертати. Канада буде задіювати сітку у всьому світі. Ми будемо говорити з багатьма країнами світу, зокрема Бразилією, Південною Африкою, Катаром. І ми будемо інформувати весь світ, хто ті діти є", - додала міністр. 

За словами Жолі, Оттава обговорюватиме з іншими країнами питання повернення українських дітей та закликатиме до об'єднання. Також говоритиме й з тими країнами, які мають прямі відносини з Росією.

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення окупанти на постійній основі депортують українських дітей до Криму, Білорусі або ж віддалених районів Росії. Це стало приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову. 

Як розповідав раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець, Україні загалом вдалось повернути 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

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