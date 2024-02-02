RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Канада и Украина сегодня создадут коалицию по возвращению украинских детей

Фото: Мелани Жоли, глава Министерства иностранных дел Канады (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 2 февраля, Украина и Канада создадут коалицию по возвращению украинских детей. Оттава будет обсуждать этот вопрос с другими странами для объединения и содействия их возвращению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"В течение зимы мы видели, что трагическое влияние этой войны на человеческие судьбы продолжается, атаки на украинские города не уменьшились. Еще одна реальность войны - это трагический и незаконный вывоз тысяч украинских детей из Украины. Их забрали из собственного дома от своих семей и лишили собственного языка", - заявила Жоли. 

Как отметила министр, вопрос возвращения украинских детей, является делом человечности, в связи с чем сегодня Украина и Канада создадут коалицию для их возвращения. 

"Мы будем помогать Украине создавать определенное дело юридическое, чтобы возвращать. Канада будет задействовать сетку во всем мире. Мы будем говорить со многими странами мира, в частности Бразилией, Южной Африкой, Катаром. И мы будем информировать весь мир, кто те дети есть", - добавила министр. 

По словам Жоли, Оттава будет обсуждать с другими странами вопрос возвращения украинских детей и призывать к объединению. Также будет говорить и с теми странами, которые имеют прямые отношения с Россией.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения оккупанты на постоянной основе депортируют украинских детей в Крым, Беларусь или отдаленные районы России. Это стало поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.

Как рассказывал ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, Украине удалось вернуть 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКанадаВойна в Украине