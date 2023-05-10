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Канада та Латвія проведуть навчання українських військових

Ілюстративне фото: Канада та Латвія проведуть навчання українських військових (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Канадські та латвійські інструктори почнуть навчати українських військових у Латвії вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Канади Аніту Ананд у Twitter.

За словами чиновниці, навчання українських захисників для протистояння російській агресії розпочнеться вже у понеділок, 15 травня.

При цьому Ананд зазначила, що програма навчання доповнить інші зусилля Канади щодо тренування українців у Польщі та Британії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Британії вже підготували 14 тисяч українських військових до бойових дій.

Також ми писали, що, за даними Пентагону, Сполучені Штати на сьогодні ведуть навчання близько 2 тисяч українських військових різних спеціальностей.

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