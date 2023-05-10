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Канада и Латвия проведут обучение украинских военных

Иллюстративное фото: Канада и Латвия проведут обучение украинских военных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канадские и латвийские инструкторы начнуть обучать украинских военных в Латвии уже со следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Канады Аниту Ананд в Twitter.

По словам чиновницы, обучения украинских защитников для противостояния российской агрессии начнется уже в понедельник, 15 мая.

При этом Ананд отметила, что программа обучения дополнит другие усилия Канады по тренировке украинцев в Польше и Британии.

Напомним, ранее стало известно, что в Британии уже подготовили 14 тысяч украинских военных к боевым действиям.

Также мы писали, что, по данным Пентагона, Соединенные Штаты на в настоящее время ведут обучение около 2 тысяч украинских военных различных специальностей.

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