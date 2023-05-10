Скільки українських військових проходять навчання інструкторами США: відповідь Пентагону
Сполучені Штати на сьогодні ведуть навчання близько 2 тисяч українських військових різних спеціальностей.
Про це заявив прес-секретар Пентагону Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.
"Я знаю, що близько двох тисяч людей проходять зараз тренування. Вам краще дізнатися про конкретні цифри у командування Армії США в Європі та Африці", - заявив прес-секретар Пентагону.
За його словами, США тренуватимуть українських військових, поки в цьому є потреба, крім того, з українським командуванням обговорюється питання надсилання додаткових сил для навчання.
Раніше в Пентагоні заявили, що союзники України продовжать проводити тренінги для бійців ЗСУ та навчатимуть їх управлінню танками та системами ППО.
Крім того, за словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, у країнах Європейського союзу понад 16 тисяч українських військових пройшли навчання.
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