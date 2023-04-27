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Скільки українських військових вже пройшли підготовку у Британії: відповідь Міноборони

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Лондон, Четвер 27 квітня 2023 17:25
Скільки українських військових вже пройшли підготовку у Британії: відповідь Міноборони Фото: стало відомо, скільки українських військових уже пройшли підготовку у Британії (t.me/Pavliuk_KSV)
Автор: Іван Носальський

У Британії пройшли тренування 14 тисяч українських військових. Вони вже повернулися на Батьківщину для захисту країни від російської агресії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив молодший секретар Міноборони Великої Британії Ендрю Меррісон.

Чиновник зазначив, що зараз цілком очевидним є лідерство Британії в Європі у питанні допомоги Україні.

"Ми очолили Міжнародний фонд для України, який ініціював процес відновлення країни, і надали 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів було витрачено, - це справді значне досягнення", - зазначив Меррісон.

Він також нагадав, що Британія допомагає переслідувати воєнні злочини, пов'язані з повномасштабним вторгненням в Україну.

"Велика Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, і витратить ще 2,3 млрд. фунтів стерлінгів на військову підтримку України цього року", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Велика Британія передала Україні тисячі снарядів для танків Challenger 2, у тому числі зі збідненим ураном.

Також ми писали, що група депутатів британського парламенту виступила із закликом оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією.

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