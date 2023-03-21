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Канада спростила процес імміграції для громадян Сирії та Туреччини

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Вівторок 21 березня 2023 07:31
Канада спростила процес імміграції для громадян Сирії та Туреччини Фото: Канада спростила процес імміграції для громадян Сирії та Туреччини (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Канада спростила процес імміграції для громадян Туреччини та Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet Daily News.

Міністр у справах імміграції, біженців і громадянства Шон Фрейзер заявив, що турки та сирійці отримають можливість подавати документи на здобуття дозволу на роботу. З ним вони зможуть працювати на будь-якого роботодавця протягом певного часу.

"Ми запроваджуємо нові заходи, завдяки яким громадянам Туреччини та Сирії буде простіше продовжити їхнє перебування в Канаді та бути зі своїми родинами, продовжуючи працювати та навчатися в безпечному середовищі", - сказав він.

Нагадаємо, що в Туреччині планують побудувати 300 тисяч будинків для людей, які постраждали від землетрусу.

До слова, збитки від землетрусів оцінюються в 80 мільярдів доларів. Унаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

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