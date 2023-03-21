Канада спростила процес імміграції для громадян Сирії та Туреччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet Daily News .

Міністр у справах імміграції, біженців і громадянства Шон Фрейзер заявив, що турки та сирійці отримають можливість подавати документи на здобуття дозволу на роботу. З ним вони зможуть працювати на будь-якого роботодавця протягом певного часу.

"Ми запроваджуємо нові заходи, завдяки яким громадянам Туреччини та Сирії буде простіше продовжити їхнє перебування в Канаді та бути зі своїми родинами, продовжуючи працювати та навчатися в безпечному середовищі", - сказав він.