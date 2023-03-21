Канада упростила процесс иммиграции для граждан Сирии и Турции
Канада упростила процесс иммиграции для граждан Турции и Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet Daily News .
Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Шон Фрейзер заявил, что турки и сирийцы получат возможность подавать документы на получение разрешения на работу. С ним они смогут работать на любого работодателя в течение определенного времени.
"Мы принимаем новые меры, благодаря которым гражданам Турции и Сирии будет проще продлить их пребывание в Канаде и быть со своими семьями, продолжая работать и учиться в безопасной среде", - сказал он.
Напомним, что в Турции планируют построить 300 тысяч домов для пострадавших от землетрясения людей.
К слову, ущерб от землетрясений оценивается в 80 миллиардов долларов . В результате подземных толчков разрушены многие дома.
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