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Канада и союзники ответят на признание Россией "ЛДНР", - Трюдо

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канада с союзниками решительно ответят на любые попытки России нарушить территориальную целостность Украины. Как заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, это будет относиться и к признанию Москвой независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Трюдо.

"Мы будем выступать за территориальную целостность Украины и не признаем любые попытки признания независимости оккупированных территорий Украины", - сказал он.

Премьер добавил, что на любую попытку России нарушить территориальную целостность Украины, Канада, США и Евросоюз ответят твердо и решительно.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ по вопросу признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

После этих заявлений из России президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем.

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Российская ФедерацияУкраинаКанадаДжастин Трюдо