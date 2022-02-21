Канада и союзники ответят на признание Россией "ЛДНР", - Трюдо

Канада с союзниками решительно ответят на любые попытки России нарушить территориальную целостность Украины. Как заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, это будет относиться и к признанию Москвой независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Трюдо .

"Мы будем выступать за территориальную целостность Украины и не признаем любые попытки признания независимости оккупированных территорий Украины", - сказал он.

Премьер добавил, что на любую попытку России нарушить территориальную целостность Украины, Канада, США и Евросоюз ответят твердо и решительно.