Канада и союзники ответят на признание Россией "ЛДНР", - Трюдо
Канада с союзниками решительно ответят на любые попытки России нарушить территориальную целостность Украины. Как заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, это будет относиться и к признанию Москвой независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Трюдо.
"Мы будем выступать за территориальную целостность Украины и не признаем любые попытки признания независимости оккупированных территорий Украины", - сказал он.
Премьер добавил, что на любую попытку России нарушить территориальную целостность Украины, Канада, США и Евросоюз ответят твердо и решительно.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ по вопросу признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
После этих заявлений из России президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем.