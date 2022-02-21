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Канада і союзники дадуть відповідь на визнання Росією "ЛДНР", - Трюдо

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Оттава, Понеділок 21 лютого 2022 20:05
Канада і союзники дадуть відповідь на визнання Росією "ЛДНР", - Трюдо Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канада з союзниками рішуче дадуть відповідь на будь-які спроби Росії порушити територіальну цілісність України. Як заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, це буде ставитися і до визнання Москвою незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Трюдо.

"Ми будемо виступати за територіальну цілісність України і не визнаємо будь - які спроби визнання незалежності окупованих територій України", - сказав він.

Прем'єр додав, що на будь-яку спробу Росії порушити територіальну цілісність України, Канада, США і Євросоюз дадуть відповідь твердо і рішуче.

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін провів засідання Ради Безпеки РФ з питання визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Після цих заяв з Росії президент України Володимир Зеленський провів термінові консультації з лідерами Франції та Німеччини Еммануелем Макроном і Олафом Шольцем.

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Російська Федерація Україна Канада Джастін Трюдо
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