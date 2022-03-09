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Канада собирается отправить Украине еще одну партию военной техники

Новина українською →
Канада, Среда 09 марта 2022 13:33
Канада собирается отправить Украине еще одну партию военной техники Фото: премьер-министр Канады Джастин Трбдо (flickr.com)
Автор: Наталья Юрченко

Канада собирается отправить в Украину очередную партию высокоспециализированного вооружения. Об этом во время беседы договорились премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трюдо в Twitter.

"Я сообщил ему, что Канада отправит Украине очередную партию высокоспециализированной военной техники. Мы также обсуждали санкции против России и гуманитарную помощь Украине", - отметил глава правительства.

Кроме того Трюдо добавил, что пригласил Зеленского выступить перед парламентом Канады.

"Канадцы воодушевленные храбростью и стойкостью украинцев и лидерством, которое продемонстрировал президент, и я знаю, что они (парламентарии, - ред.) хотят услышать от него прямые слова", - заявил Трюдо.

Напомним, что Владимир Зеленский раскритиковал США за блокировку поставок польских самолетов в Украину.

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