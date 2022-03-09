ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Канада збирається відправити Україні ще одну партію військової техніки

Новость на русском →
Канада, Середа 09 березня 2022 13:33
Канада збирається відправити Україні ще одну партію військової техніки Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трбдо (flickr.com)
Автор: Наталія Юрченко

Канада збирається відправити до України чергову партію високоспеціалізованого озброєння. Про це під час переговорів домовилися прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трюдо в Twitter.

"Я повідомив йому, що Канада відправить Україні чергову партію високоспеціалізованої військової техніки. Ми також обговорювали санкції проти Росії та гуманітарну допомогу Україні", - зазначив очільник уряду.

Крім того Трюдо додав, що запросив Зеленського виступити перед парламентом Канади.

"Канадці надихнулися хоробрістю та стійкістю українців і лідерством, яке продемонстрував президент, і я знаю, що вони (парламентарі, - ред.) хочуть почути від нього прямі слова", - заявив Трюдо.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський розкритикував США за блокування поставок польських літаків в Україну.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України
NEWS
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете: Зеленський звернувся до російських військових
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати