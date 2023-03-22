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Канада розширює програму підтримки українців, які рятуються від війни

Фото: Канада розширює програму підтримки українців (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Дмитро Браславський

Канада розширює програму підтримки, покликану допомогти українцям та їхнім найближчим родичам стати тимчасовими мешканцями країни та легко подати заявку на отримання дозволу на роботу чи навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Канади та Reuters.

"Термін дії канадсько-української програми дозволів на поїздки у надзвичайних ситуаціях, яку було запущено невдовзі після початку російського вторгнення 24 лютого минулого року, спливає наступного тижня", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що українці та члени їхніх сімей будь-якої національності тепер мають до 15 липня подати заяву на отримання візи у рамках програми. Будь-хто, хто має таку візу, повинен буде до 31 березня 2024 року в'їхати до Канади. Ті, хто вже перебуває в країні, також зможуть продовжити або змінити свій тимчасовий статус протягом цього часу.

"Канада сповнена рішучості допомогти тим, хто тікає від російського вторгнення в Україну і ми продовжуємо працювати над тим, щоб надати українцям тимчасовий притулок. Також ми допоможемо з життєво важливими послугами щодо розселення та підтримки, яких вони потребують", - заявив міністр імміграції Канади Шон Файзер.

Нагадаємо, що Канада надсилає Україні нову військову допомогу. Міністр оборони Канади Аніта Ананд продемонструвала завантаження бронетехніки у літак.

Усі вісім основних бойових танків Leopard 2, а також раніше анонсована броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси від Канади будуть в Україні найближчими тижнями.

Уряд Канади запровадив заборону імпорту російської сталі та алюмінію. Заборона набула чинності у п'ятницю, 10 березня.

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