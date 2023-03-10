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Канада заборонила імпорт російської сталі та алюмінію

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Оттава, П'ятниця 10 березня 2023 19:53
Канада заборонила імпорт російської сталі та алюмінію Фото: Канада заборонила імпорт російської сталі та алюмінію (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Канади запровадив заборону імпорту російської сталі та алюмінію. Заборона набула чинності у п'ятницю, 10 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади .

"Канада заборонила імпорт усієї російської алюмінієвої продукції, такої як некований алюміній, алюмінієві листи і готові вироби, включно з контейнерами та іншими предметами домашнього вжитку, виготовленими з алюмінію", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що також заборонено ввезення всієї первинної російської сталевої продукції, включно із залізом і нелегованою сталлю, напівфабрикатами та готовою продукцією, такою як труби і трубки.

Нагадаємо, уряду Канади рекомендували застосовувати юридичні механізми, що дозволяють конфіскувати кошти РФ, що потрапили під санкції.

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