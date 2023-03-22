Канада расширяет программу поддержки украинцев, спасающихся от войны

Канада расширяет программу поддержки, призванную помочь украинцам и ближайшим родственникам стать временными жителями страны и легко подать заявку на получение разрешения на работу или обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Канады и Reuters .

"Срок действия канадско-украинской программы разрешений на поездки в чрезвычайных ситуациях, которая была запущена вскоре после начала российского вторжения 24 февраля прошлого года, истекает на следующей неделе", - говорится в материале.

Отмечается, что украинцы и члены их семей любой национальности должны до 15 июля подать заявление на получение визы в рамках программы. Кто-нибудь, кто имеет такую визу, должен будет до 31 марта 2024 года въехать в Канаду. Те, кто уже находится в стране, также смогут продлить или изменить свой временный статус в течение этого времени.

"Канада полна решимости помочь тем, кто убегает от российского вторжения в Украину и мы продолжаем работать над тем, чтобы предоставить украинцам временное убежище. Также мы поможем с жизненно важными услугами по расселению и поддержке, в которых они нуждаются", - заявил министр иммиграции Канады Шон Файзер.