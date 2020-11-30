Канада продлила ограничения на въезд иностранцев

Фото: люди в масках (freepik.com)

Канада продлила ограничения на въезд в страну из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения будут действовать до 21 января 2021 года.

Об этом говорится в опубликованном заявлении министра общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильяма Блэра.

Это не касается граждан любых стран, прибывающих из США. Для них ограничения пока действуют до 21 декабря 2020 года.

23 ноября в Торонто и в регионе Пил округа Онтарио ввели 28-дневный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Новые ограничения подразумевают полное закрытие спортивных залов и центров досуга, казино, парикмахерских, салонов красоты. Заведения общественного питания смогут продавать еду только навынос.

Населению настоятельно рекомендовано без особой необходимости не выходить на улицу и отказаться от общения с родными и друзьями. При этом нарушителям положений локдауна грозит штраф в 750 канадских долларов (более 570 долларов).

Напомним, правительство Канады заключило соглашение с двумя американскими компаниями Novavax и Johnson & Johnson о предварительном заказе миллионов доз вакцин против COVID-19. В общей сложности Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины.