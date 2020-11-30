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Канада продовжила обмеження на в'їзд іноземців

Канада, Понеділок 30 листопада 2020 03:15
Канада продовжила обмеження на в'їзд іноземців
Фото: люди в масках (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Канада продовжила обмеження на в'їзд в країну через ситуацію з коронавірусом. Обмеження діятимуть до 21 січня 2021 року.

Про це говориться в опублікованій заяві міністра громадської безпеки та забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій Вільяма Блера.

Це не стосується громадян будь-яких країн, які прибувають з США. Для них обмеження поки діють до 21 грудня 2020 року.

23 листопада в Торонто і в регіоні Піл округу Онтаріо ввели 28-денний локдаун через різке погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.

Нові обмеження передбачають повне закриття спортивних залів і центрів дозвілля, казино, перукарень, салонів краси. Заклади громадського харчування зможуть продавати їжу тільки навинос.

Населенню настійно рекомендовано без особливої необхідності не виходити на вулицю і відмовитися від спілкування з рідними та друзями. При цьому порушників положень локдауна загрожує штраф у 750 канадських доларів (понад 570 доларів).

Нагадаємо, уряд Канади уклав угоду з двома американськими компаніями Novavax і Johnson & Johnson про попереднє замовлення мільйонів доз вакцин проти COVID-19. В цілому Канада зарезервувала для себе понад 300 млн доз майбутньої вакцини.

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