В двух регионах Канады вводят локдаун

Фото: люди в масках (freepik.com)

В Торонто и в регионе Пил округа Онтарио вводят 28-дневный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Ограничение ступит в силу в понедельник, 23 ноября.

Об этом заявил глава региона Даг Форд, передает Toronto.

"Это необходимо, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий", - пояснил он.

Новые ограничения подразумевают полное закрытие спортивных и досуговых центров, казино, парикмахерских, салонов красоты. Заведения общественного питания смогут продавать еду только навынос.

На улице можно собираться в группы не более десяти человек, таким же количеством ограничено единовременное число прихожан в религиозных учреждениях, на похоронах и свадьбах.

Школы, аптеки и продуктовые магазины остаются открытыми, а торговым центрам и другим магазинам необходимо будет перейти на доставку товаров или позволить их забирать покупателям с улицы после онлайн-покупок.

Населению настоятельно рекомендовано без особой необходимости не выходить на улицу и отказаться от общения с родными и друзьями. При этом нарушителям положений локдауна грозит штраф в 750 канадских долларов (более 570 долларов).

Напомним, правительство Канады заключило соглашение с двумя американскими компаниями Novavax и Johnson & Johnson о предварительном заказе миллионов доз вакцин против COVID-19. В общей сложности Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины.

Кроме того, в Канаде ожидают, что вакцины от коронавируса могут появиться уже в первом квартале 2021 года.