Канада закликала РФ негайно звільнити українських моряків

Фото: суд над українськими моряками (twitter.com/bankomet)

У Канаді засуджують нелегальні дії РФ

Посольство Канади в Україні засудило нелегальні дії Росії, пов'язані з продовженням арешту для військовополонених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Canada in Ukraine у Twitter.

Як зазначається, Канада схвильована такими діями з боку РФ та закликає негайно звільнити українців.

"Канада глибоко схвильована рішенням Росії продовжити арешт українських моряків, затриманих нещодавно біля Керченської протоки, та закликає до їх негайного звільнення. Канада продовжує засуджувати нелегальні дії Росії", - йдеться у повідомленні.

Раніше міністри закордонних справ країн Балтії та Польщі засудили рішення суду в Москві про продовження арешту українських моряків.

"Кораблі і їх екіпажі необхідно негайно звільнити, і забезпечити для судів України та інших держав вільний прохід через Керченську протоку згідно міжнародного права", - зазначили в МЗС Естонії.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням суду в Москві продовжити утримання під вартою 24 українських військовослужбовців, яких Росія незаконно затримала в Керченській протоці.

Зазначимо, 15 та 16 січня суд Лефортово у Москві продовжив термін утримання під вартою до 24 квітня (для 20 моряків) та до 26 квітня (для 4 моряків).