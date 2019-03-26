Канада не признает право Израиля на Голанские высоты

Канада отказывается признавать право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщает Министерство иностранных дел (МИД) Канады.

Отмечается, что Канада руководствуется нормами международного права в этом вопросе и ее позиция по Голанским высотам неизменима.

"Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Эта давняя позиция Канады остается неизменной", - заявили в МИД.

Также в ведомстве подчеркнули: "Аннексия территории силой запрещена международным правом, любое заявление об одностороннем изменении границы противоречит основанном на правилах международного порядка".

При этом, согласно заявлению МИД, Канада остается верным другом Израиля и поддерживает его право "на мирное и безопасное проживание со своими соседями".

Напомним, 25 марта 2019 президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Трамп подписал соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В МИД Сирии впоследствии заявили, что решение президента Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами делает Вашингтон "врагом всех арабов".

Отметим, до 1967 года Голанские высоты были частью Сирии, но в ходе Шестидневной войны Израиль взял две трети высоты под свой контроль. Израильская сторона настойчиво доказывает, что Голаны с давних пор принадлежали к еврейскому народу, а передача этой территории Сирии в 1923 году была незаконной.