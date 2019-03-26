Канада не визнає право Ізраїля на контроль Голанських висот

Канада відмовляється визнавати право Ізраїлю на постійний контроль над Голанськими висотами. Як інформує РБК-Україна, про це повідомляє Міністерство закордонних справ (МЗС) Канади.

Зазначається, що Канада керується нормами міжнародного права у цьому питанні і її позиція щодо Голанських висот залишається незмінною.

"Канада не визнає постійного контролю Ізраїлю над Голанськими висотами. Ця давня позиція Канади залишається незмінною", - заявили у МЗС.

Також у відомстві підкреслили: "Анексія території силою заборонена міжнародним правом, будь-яка заява про односторонню зміну кордону суперечить заснованому на правилах міжнародного порядку".

При цьому, згідно із заявою МЗС, Канада залишається вірним другом Ізраїлю і підтримує його право "на мирне і безпечне проживання зі своїми сусідами".

Нагадаємо, 25 березня 2019 президент США Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Трамп підписав відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

У МЗС Сирії згодом заявили, що рішення президента Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами робить Вашингтон "ворогом всіх арабів".

Відзначимо, до 1967 року Голанські висоти були частиною Сирії, але в ході Шестиденної війни Ізраїль взяв дві третини висот під свій контроль. Ізраїльська сторона наполегливо доводить, що Голани з давніх пір належали до єврейського народу, а передача цієї території Сирії у 1923 році була незаконною.