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Канада примет участие в саммите Крымской платформы

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Киев, Воскресенье 15 августа 2021 20:04
Канада примет участие в саммите Крымской платформы Фото: спикер Сената Канады Джордж Фьюри (instagram.com/senatespeaker)
Автор: Сергей Пышкин

Спикер Сената Джордж Фьюри будет представлять Канаду во время саммита Крымской платформы. Страна подтвердила свое участие во встрече.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта Крымской платформы.

"Благодарим за высокий уровень и за реальную - не декоративную - поддержку нашей борьбы!", - отметил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Заметим, что из-за вероятных досрочных парламентских выборов, участие страны в саммите Крымской платформы было под вопросом. Спикер Сената является высшей политической должностью в стране во время избирательной компании и формирования нового правительства.


Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что количество участников саммита Крымской платформы выросло до 42.

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Крымская платформа Канада Украина
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