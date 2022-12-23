Канада пригрозила КНДР за постачання зброї ПВК "Вагнера"

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Канада твердо засуджує співучасть Північної Кореї у війні Володимира Путіна проти України та її постачання озброєння групі "Вагнера" - жорстокій приватній військовій організації, яка підтримує російське незаконне вторгнення", - заявила Жолі.

За її словами, співпраця між північнокорейською диктатурою та ПВК "Вагнера" відверто порушує міжнародне право та резолюції Радбезу ООН.

Незаконне вторгнення в Україну провалилося і російський режим став світовим вигнанцем. Укладання угоди з жорстокою диктатурою Північної Кореї свідчить лише про зростаючу ізоляцію РФ на світовій арені та плачевний стан її військової машини”, - зазначила міністр.

Жолі нагадала, що Канада вже запровадила суворі санкції проти ПВК "Вагнера" та Північної Кореї.

“Ми продовжимо працювати з міжнародними партнерами щодо вирішення цих проблем і реагуватимемо, якщо постачання озброєння продовжиться. Водночас ми переконаємося, що північнокорейський та російський режими постануть перед суворими наслідками за порушення ними прав людини та міжнародного права”, - наголосила Жолі.