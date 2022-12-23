ua ru
Пт, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Канада пригрозила КНДР за постачання зброї ПВК "Вагнера"

Новость на русском →
Оттава, П'ятниця 23 грудня 2022 22:23
Канада пригрозила КНДР за постачання зброї ПВК "Вагнера" Фото: Канада пригрозила КНДР за постачання зброї ПВК "Вагнера" (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Канада засудила продаж Північною Кореєю озброєння російської ПВК "Вагнера" та пригрозила новими санкціями.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Канада твердо засуджує співучасть Північної Кореї у війні Володимира Путіна проти України та її постачання озброєння групі "Вагнера" - жорстокій приватній військовій організації, яка підтримує російське незаконне вторгнення", - заявила Жолі.

За її словами, співпраця між північнокорейською диктатурою та ПВК "Вагнера" відверто порушує міжнародне право та резолюції Радбезу ООН.

Незаконне вторгнення в Україну провалилося і російський режим став світовим вигнанцем. Укладання угоди з жорстокою диктатурою Північної Кореї свідчить лише про зростаючу ізоляцію РФ на світовій арені та плачевний стан її військової машини”, - зазначила міністр.

Жолі нагадала, що Канада вже запровадила суворі санкції проти ПВК "Вагнера" та Північної Кореї.

“Ми продовжимо працювати з міжнародними партнерами щодо вирішення цих проблем і реагуватимемо, якщо постачання озброєння продовжиться. Водночас ми переконаємося, що північнокорейський та російський режими постануть перед суворими наслідками за порушення ними прав людини та міжнародного права”, - наголосила Жолі.

Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на високопосадовця адміністрації президента США писало, що ПВК "Вагнера" отримала партію зброї з КНДР, яку росіяни використовуватимуть у війні проти України.

На це відреагував лава МЗС Британії Джеймс Клеверлі, який розцінив передачу КНДР зброї Росії як свідчення відчаю та ізоляції Москви.

Додамо, що перед цим координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів для РФ, оскільки країна-агресор зазнає дефіциту боєприпасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВК Вагнера Канада КНДР
NEWS
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація