Канада пригрозила КНДР за постачання зброї ПВК "Вагнера"
Канада засудила продаж Північною Кореєю озброєння російської ПВК "Вагнера" та пригрозила новими санкціями.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Канада твердо засуджує співучасть Північної Кореї у війні Володимира Путіна проти України та її постачання озброєння групі "Вагнера" - жорстокій приватній військовій організації, яка підтримує російське незаконне вторгнення", - заявила Жолі.
За її словами, співпраця між північнокорейською диктатурою та ПВК "Вагнера" відверто порушує міжнародне право та резолюції Радбезу ООН.
Незаконне вторгнення в Україну провалилося і російський режим став світовим вигнанцем. Укладання угоди з жорстокою диктатурою Північної Кореї свідчить лише про зростаючу ізоляцію РФ на світовій арені та плачевний стан її військової машини”, - зазначила міністр.
Жолі нагадала, що Канада вже запровадила суворі санкції проти ПВК "Вагнера" та Північної Кореї.
“Ми продовжимо працювати з міжнародними партнерами щодо вирішення цих проблем і реагуватимемо, якщо постачання озброєння продовжиться. Водночас ми переконаємося, що північнокорейський та російський режими постануть перед суворими наслідками за порушення ними прав людини та міжнародного права”, - наголосила Жолі.
Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на високопосадовця адміністрації президента США писало, що ПВК "Вагнера" отримала партію зброї з КНДР, яку росіяни використовуватимуть у війні проти України.
На це відреагував лава МЗС Британії Джеймс Клеверлі, який розцінив передачу КНДР зброї Росії як свідчення відчаю та ізоляції Москви.
Додамо, що перед цим координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів для РФ, оскільки країна-агресор зазнає дефіциту боєприпасів.
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