Канада приєдналася до європейської оборонної програми на 150 мільярдів євро

Це перший випадок, коли третя країна офіційно бере участь у флагманській ініціативі ЄС щодо спільних закупівель озброєнь. Дане рішення стало результатом кількамісячних складних переговорів між Оттавою та Брюсселем.

Про це стало відомо під час засідання Ради закордонних справ ЄС у понеділок, 1 грудня. Зокрема, комісар з питань оборони Андріус Кубіліус поінформував делегації, що переговори з Оттавою завершено.

Вступ Канади до програми SAFE, що фінансує озброєння за схемою "позика за озброєння", надає країні доступ до спільно фінансованих оборонних проектів та дозволяє канадським компаніям брати участь у тендерах на спільні закупівлі, підтримані ЄС.

В свою чергу для Брюсселя залучення партнера з G7 підвищує авторитет програми SAFE та сприяє координації довгострокового попиту на озброєння й розвитку європейської оборонної промисловості.

За умовами програми, країни-партнери можуть фінансувати до 35% вартості озброєння, але Канада зможе отримати більшу частку, сплативши збір, пропорційний очікуваним вигодам та рівню співпраці з європейськими виробниками.

Відомо, що переговори також охоплювали контроль за інтелектуальною власністю та обмеження щодо використання компонентів, вироблених поза ЄС, для чутливих систем, включно з безпілотниками, протиракетними системами та стратегічними засобами підтримки.

Приєднання Канади відбувається на тлі подачі всіх 19 країн-учасниць ЄС своїх планів витрат, які будуть фінансуватися пільговими позиками SAFE, при цьому 15 членів включили до планів підтримку України сумами в мільярди євро.

Дана угода відкриває нові можливості для зміцнення оборонної співпраці між Європою та Канадою та підвищує авторитет програми SAFE як ключової ініціативи ЄС у сфері безпеки.