Канада присоединилась к европейской оборонной программе на 150 миллиардов евро

Это первый случай, когда третья страна официально участвует во флагманской инициативе ЕС по совместным закупкам вооружений. Данное решение стало результатом многомесячных сложных переговоров между Оттавой и Брюсселем.

Об этом стало известно во время заседания Совета иностранных дел ЕС в понедельник, 1 декабря. В частности, комиссар по вопросам обороны Андриус Кубилиус проинформировал делегации, что переговоры с Оттавой завершены.

Вступление Канады в программу SAFE, которая финансирует вооружение по схеме "заем за вооружение", предоставляет стране доступ к совместно финансируемым оборонным проектам и позволяет канадским компаниям участвовать в тендерах на совместные закупки, поддержанные ЕС.

В свою очередь для Брюсселя привлечение партнера из G7 повышает авторитет программы SAFE и способствует координации долгосрочного спроса на вооружение и развитию европейской оборонной промышленности.

По условиям программы, страны-партнеры могут финансировать до 35% стоимости вооружения, но Канада сможет получить большую долю, уплатив сбор, пропорциональный ожидаемым выгодам и уровню сотрудничества с европейскими производителями.

Известно, что переговоры также охватывали контроль за интеллектуальной собственностью и ограничения по использованию компонентов, произведенных вне ЕС, для чувствительных систем, включая беспилотники, противоракетные системы и стратегические средства поддержки.

Присоединение Канады происходит на фоне подачи всех 19 стран-участниц ЕС своих планов расходов, которые будут финансироваться льготными займами SAFE, при этом 15 членов включили в планы поддержку Украины суммами в миллиарды евро.

Данное соглашение открывает новые возможности для укрепления оборонного сотрудничества между Европой и Канадой и повышает авторитет программы SAFE как ключевой инициативы ЕС в сфере безопасности.