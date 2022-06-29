Канада предоставит Украине гуманитарную помощь на 150 млн долларов

Канада предоставит 151,7 млн долларов на новую гуманитарную помощь, помощь в целях развития, поддержки мира и безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьера Канады .

Помощь включает 75 миллионов долларов в гуманитарную помощь, чтобы помочь украинцам получить продовольствие, наличные деньги и ваучеры на случай чрезвычайных ситуаций, защиту, жилье и медицинские услуги.

Она также включает 52 млн долларов на сельскохозяйственные решения, включая зернохранилища для улучшения продовольственной безопасности, 15 млн долларов на поддержку спасательных работ по разминированию и 9,7 млн долларов на поддержку ответственности за нарушения прав человека.