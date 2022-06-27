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Канада вводит санкции против ряда физических и юридических лиц, связанных с российской обороной

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Канада, Понедельник 27 июня 2022 19:47
Канада вводит санкции против ряда физических и юридических лиц, связанных с российской обороной Фото: Канада вводит санкции против ряда физических и юридических лиц, связанных с российской обороной (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Елизавета Драбкина

Канада вводит санкции против 6 физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис премьер-министра Джастина Трюдо.

Кроме этого, Канада введет санкции против 15 украинцев, которые поддерживают российскую оккупацию. Также под ограничения попали 13 человек из государственного и оборонного сектора Беларуси и 2 организации.

Премьер-министр также объявил о намерении Канады ввести санкции против спонсируемых РФ агентов дезинформации и пропаганды, а также организаций, подконтрольных высокопоставленным чиновникам российского правительства. Это делается для того, чтобы противодействовать дезинформации Кремля, которую он использовала, чтобы оправдать свою неспровоцированную войну в Украине.

Канада также примет дополнительные и неотложные меры по запрету экспорта определенных передовых технологий, которые могут улучшить внутренние оборонные возможности России, включая квантовые компьютеры и передовое производственное оборудование, связанные с ними компоненты, материалы, программное обеспечение и технологии.

Канада также запретила экспорт в Беларусь передовых технологий и товаров, которые могут быть использованы в производстве оружия, а также импорт и экспорт широкого спектра предметов роскоши между Канадой и Беларусью.

Кроме того, при координации с США, Великобританией и Японией, Трюдо объявил о намерении Канады ввести запрет на импорт определенных золотых товаров из России, исключив этот товар с официальных международных рынков и еще больше изолируя РФ от международной финансовой системы.

Напомним, парламент Канады одобрил конфискацию российских активов.

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