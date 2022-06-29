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Канада надасть Україні гуманітарну допомогу на 150 млн доларів

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Оттава, Середа 29 червня 2022 09:37
Канада надасть Україні гуманітарну допомогу на 150 млн доларів Фото: прем'єр Канади Джастін Трюдо (flickr com justintrudeau)
Автор: Валерія Поліщук

Канада надасть 151,7 млн доларів на нову гуманітарну допомогу, допомогу в цілях розвитку, підтримки миру і безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єра Канади.

Допомога включає 75 мільйонів доларів в гуманітарну допомогу, щоб допомогти українцям отримати продовольство, готівку і ваучери на випадок надзвичайних ситуацій, захист, житло і медичні послуги.

Вона також включає 52 млн доларів на сільськогосподарські рішення, включаючи зерносховища для поліпшення продовольчої безпеки, 15 млн доларів на підтримку рятувальних робіт з розмінування та 9,7 млн доларів на підтримку відповідальності за порушення прав людини.

Нагадаємо, Канада надасть Україні пільговий кредит у 200 мільйонів канадських доларів.

Крім того, Канада оголосила про істотне розширення обмежувальних заходів проти Росії і Білорусі. Вони полягають, в тому числі в забороні експорту чутливих технологій.

Раніше парламент Канади схвалив конфіскацію російських активів.

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Джастін Трюдо Гуманітарна допомога Допомога Україні Канада
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