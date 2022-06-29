Канада надасть Україні гуманітарну допомогу на 150 млн доларів

Канада надасть 151,7 млн доларів на нову гуманітарну допомогу, допомогу в цілях розвитку, підтримки миру і безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єра Канади .

Допомога включає 75 мільйонів доларів в гуманітарну допомогу, щоб допомогти українцям отримати продовольство, готівку і ваучери на випадок надзвичайних ситуацій, захист, житло і медичні послуги.

Вона також включає 52 млн доларів на сільськогосподарські рішення, включаючи зерносховища для поліпшення продовольчої безпеки, 15 млн доларів на підтримку рятувальних робіт з розмінування та 9,7 млн доларів на підтримку відповідальності за порушення прав людини.