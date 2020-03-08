Канада предоставит Украине 1,5 млн долларов на поддержку полиции

Канада выделит Украине более 1,5 млн долларов на поддержку Национальной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.

По словам главы внешнеполитического ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня, выделенные средства должны помочь укрепить потенциал украинской полиции.

"Министр сообщил о выделении в течение трех лет более 2 млн канадских долларов, которые призваны помочь укрепить потенциал национальной полиции Украины", - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что данные средства будут выделены в рамках проводимых в Украине реформ, в совершении которых Киеву активно помогает Канада.

Напомним, ранее посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщал, что Киев и Оттава намерены подписать двустороннее соглашение о мобильности молодежи. Соглашение будет подписано в 2020 году, поскольку стороны уже завершают разработку документа.

Также РБК-Украина писало, что в мае в Украину прибудет специальная оценочная миссия Департамента иммиграции Канады, которая может одобрить упрощенный визовый режим ЕТА +.