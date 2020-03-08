Канада надасть Україні 1,5 млн доларів на підтримку поліції

Канада виділить Україні понад 1,5 млн доларів на підтримку Національної поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади.

За словами глави зовнішньополітичного відомства Франсуа-Філіппа Шампаня, виділені кошти мають допомогти зміцнити потенціал української поліції.

"Міністр повідомив про виділення протягом трьох років понад 2 млн канадських доларів, які покликані допомогти зміцнити потенціал національної поліції України", - йдеться в заяві МЗС.

Зазначається, що дані кошти будуть виділені в рамках реформ, що проводяться в Україні, у здійсненні яких Києву активно допомагає Канада.

Нагадаємо, раніше посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомляв, що Київ та Оттава збираються підписати двосторонню угоду про мобільність молоді. Угода буде підписана у 2020 році, сторони вже завершують розробку документа.

Також РБК-Україна писало, що у травні до України прибуде спеціальна оцінювальна місія Департаменту імміграції Канади, яка може схвалити спрощений візовий режим ЕТА +.