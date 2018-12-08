Канада предоставит Украине финансовую помощь для борьбы с пропагандой РФ

Фото: флаг Канады (РБК-Украина)

Канада предоставит 2,5 млн долларов для борьбы с российской пропагандой во время выборов

Канада выделит Украине почти 2,5 млн долларов для поддержки борьбы с российской пропагандой во время выборов в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт канадского Министерства иностранных дел.

Данная финансовая помощь заложена в пакет помощи в 24 млн долларов, о котором Канада объявила ранее.

"Канада выделит пакет помощи для поддержки правительства Украины, гражданского общества и независимых медиа в противодействие российской дезинформации накануне выборов 2019 года", - говорится в заявлении канадского МИД.

Как отметили в ведомстве, финансовая помощь предоставляется в ответ на дезинформацию Российской Федерации, которая призвана повлиять на результаты президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.

"Часть этой помощи будет касаться неконтролируемых правительством районов и будет заключаться в поощрении их к использованию своего демократического права голоса", - заявили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия разработала план противодействия дезинформации накануне выборов в Европейский парламент в 2019 году.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейская комиссия планирует призвать Facebook, Twitter и Google делать ежемесячные отчеты о российских дезинформационных кампаний накануне выборов в Европарламент.