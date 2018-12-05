В Евросоюзе представили план борьбы с российской дезинформацией перед выборами

Фото: вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип (flickr.com /eu2017ee)

Еврокомиссия разработала план противодействия дезинформации в преддверии выборов в Европарламент

Европейская комиссия разработала план противодействия дезинформации в преддверии выборов в Европейский парламент в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ опубликованный на сайте ЕК.

План представил вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип. Отмечается, что во вступительном слове к плану со ссылкой на Центр анализа гибридных угроз Европейской службы внешних связей дезинформация со стороны РФ названа одной из главных угроз для Евросоюза.

"Дезинформация, производимая и распространяемая российскими источниками, была представлена в контексте нескольких выборов и референдумов, проводившихся в ЕС. Дезинформационные кампании, связанные с войной в Сирии, с крушением рейса MH17 в Украине и использованием химического оружия во время атаки в Солсбери, тщательно задокументированы. В случае с Российской Федерацией эти доказательства сильны", - отмечается в документе.

В документе подчеркивается, что российская дезинформация носит систематический, ресурсоемкий характер и отличается от подобных действий других стран. Также указывается, что дезинформация со стороны РФ представляет собой часть более широкой гибридной угрозы с использованием инструментов, рычагов и негосударственных субъектов.

Разработчики плана уверены, что в преддверии выборов в Европарламент объем дезинформации против ЕС возрастет.

Документ основывается на четырех основных принципах. В частности, первый из них заключается в улучшении возможностей институтов Евросоюза по выявлению и анализу дезинформации. Второй подразумевает выработку ответов институтов ЕС и государств-членов на дезинформацию. Также предлагается мобилизовать частный сектор для борьбы с дезинформацией. Согласно документу, ставку решено делать на повышение осведомленности о дезинформации и устойчивости к ней общества.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия планирует призвать Facebook, Twitter и Google делать ежемесячные отчеты о российских дезинформационных кампаниях в накануне выборов в Европарламент.