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Канада надасть Україні фінансову допомогу для боротьби з пропагандою РФ

Новини » Вибори 2019    08.12.2018 - 10:24
Канада надасть Україні фінансову допомогу для боротьби з пропагандою РФ
Фото: прапор Канади (РБК-Україна)

Канада надасть 2,5 млн доларів для боротьби з російською пропагандою під час виборів

Канада виділить Україні майже 2,5 млн доларів для підтримки боротьби з російською пропагандою під час виборів у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт канадського Міністерства закордонних справ.

Дана фінансова допомога закладена в пакет допомоги в 24 млн доларів, про який Канада оголосила раніше.

"Канада виділить пакет допомоги для підтримки уряду України, громадянського суспільства і незалежних медіа в протидію російської дезінформації напередодні виборів 2019 року", - йдеться в заяві канадського МЗС.

Як зазначили у відомстві, фінансова допомога надається у відповідь на дезінформацію Російської Федерації, що покликана вплинути на результати президентських та парламентських виборів в Україні у 2019 році.

"Частина цієї допомоги буде стосуватися неконтрольованих урядом районів і буде полягати в заохоченні їх до використання свого демократичного права голосу", - заявили у МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія розробила план протидії дезінформації напередодні виборів у Європейський парламент у 2019 році.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейська комісія планує закликати Facebook, Twitter і Google робити щомісячні звіти про російських дезінформаційних кампаній напередодні виборів у Європарламент.

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