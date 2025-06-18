Канада потужно вдарила санкціями по близькому оточенню Путіна: хто у списку

Так, 17 червня уряд Канади посилив свій тиск на Росію.

Запроваджені країною обмеження торкнуться насамперед людей з оточення Путіна.

"Сьогодні Канада оголошує про кілька заходів, насамперед - санкції щодо певної кількості осіб у РФ, проти більш ніж 40 організацій у Росії та за її межами", – заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7.

Отож, нові обмеження від Канади торкнулися низки фізичних і юридичних осіб, а також суден так званого "тіньового флоту", що транспортують нафту за завищеними цінами.

Хто потрапив під санкції

У новому санкційному списку 44 особи, серед яких:

Людмила Очеретна - колишня дружина Володимира Путіна;

Артур Очеретний - нинішній чоловік Людмили;

Михайло Шеломов - племінник Путіна;

Валерій Гергієв - відомий російський диригент, активний прихильник режиму;

Тетяна Юмашева - дочка першого президента РФ Бориса Єльцина;

Валентин Юмашев - її чоловік;

Анатолій Чубайс - колишній керівник "Роснано", один із ідеологів реформ 1990-х;

Наталія Касперська - очільниця компанії InfoWatch;

Ірина Вінер - колишня головна тренерка збірної РФ із художньої гімнастики;

Карін Кнайсль - колишня глава МЗС Австрії, відома проросійськими поглядами.

Чому це важливо

Це перший випадок, коли під міжнародні санкції офіційно потрапляє колишня дружина Путіна. Новий пакет спрямований на тиск не лише на військово-політичне керівництво Росії, але й на коло близьких до диктатора осіб, включно з членами родини та лояльними іноземцями.

Обмеження проти "тіньового флоту"

Канада також ввела обмеження проти суден, які допомагають Росії обходити нафтове ембарго - так званий "тіньовий флот", який транспортує енергоносії за штучно завищеними цінами.

Новий пакет санкцій має посилити фінансову ізоляцію РФ та ускладнити фінансування війни проти України.